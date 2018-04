Líder admite dívida com a torcida

Os jogadores palmeirenses saíram de campo sabendo que estão em dívida com a torcida que lotou o Palestra Itália na noite de ontem. O empate por 1 a 1 mantém a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas a sombra do Internacional, que tem duas partidas a menos, começa a ameaçar. "Temos de erguer a cabeça, ir para o próximo jogo e buscar a vitória no Paraná", disse o zagueiro Maurício Ramos, ao se referir ao jogo da quarta-feira, diante do Coritiba, pela primeira rodada do 2º turno. "Realmente ficamos devendo", afirmou o meia Cleiton Xavier. "A torcida nos apoiou o tempo todo e não conseguimos retribuir com um bom futebol." Depois da igualdade de ontem, o Palmeiras enfrenta sua pior sequência no torneio: são três jogos sem vencer. O time enfrentou o Botafogo após dois empates, contra Grêmio e Atlético-MG, também por 1 a 1. Cleiton Xavier reclamou do cansaço, já que a equipe jogou no Mineirão na quarta-feira à noite. "A partida no Mineirão foi muito dura e isso pode ter atrapalhado a gente", observou. Apesar do lamento, os palmeirenses não deixaram de dar mérito à atuação do Botafogo. "Eles vieram fechadinhos, dificultaram nosso trabalho", emendou Cleiton Xavier. Já Diego Souza, que levou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Coritiba no meio de semana, reclamou da retranca carioca. "Nossa equipe buscou a vitória, mas eles se fecharam." Além da ausência de Diego, apontado como o principal jogador palestrino, o técnico Muricy Ramalho terá mais um desfalque: Wendel também levou o amarelo e não poderá jogar na lateral. CANSAÇO Muricy destacou o melhor preparo físico do Botafogo, que ao contrário do Palmeiras, descansou durante a semana. "O adversário estava mais inteiro. Nós tivemos uma decisão em Minas", disse o treinador palmeirense, referindo-se ao empate contra o Atlético-MG, na rodada anterior. O técnico admitiu que a equipe alviverde errou muitos passes no jogo de ontem. Além de não encontrar uma maneira de furar o bloqueio botafoguense. "Nossas melhores oportunidades vieram quando entramos pela lateral do campo, mas não insistimos nisso. Já o Botafogo jogou em cima do nosso erro e dificultou demais."