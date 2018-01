Líder Bento Gonçalves pega a Unisul Líder da Superliga Masculina de Vôlei, o time de Bento Gonçalves vai nesta quinta-feira a São José enfrentar a Nexxera/Unisul do técnico José Roberto Guimarães, que está na quinta colocação. A partida, às 20h30, terá transmissão da Sportv. Com uma vitória e uma derrota, a Unisul ainda não se acertou no campeonato. ?Jogaremos em casa, mas será um jogo apertado. Trata-se de uma equipe alta, com um bom sistema de saque e bloqueio. Até já nos enfrentamos em uma decisão neste ano, na final da Copa São José. Vencemos por 3 sets a 2. É um time que está surpreendendo. Hoje não existe mais essa de time pequeno?, diz o levantador Vinhedo. ?Ninguém discute que o time deles é bom, com grandes valores individuais. Se conseguirmos mostrar o que temos apresentado, será um jogo disputado. Nossa equipe é jovem, unida, o astral é bom e temos o objetivo de nos classificarmos entre os oito primeiros colocados. Depois, de melhorar a classificação da equipe em relação à última edição?, declara Theo, do time gaúcho. Feminina - No Finasa/Osasco, a levantadora Carolina segue fora dos treinos, com dores na sola do pé direito. O técnico Paulo Coco deve manter Fabiana Berto.