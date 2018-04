Líder da Liga, time de futsal do Corinthians tem novo patrocinador

SÃO PAULO - O Corinthians anunciou a Citizen, multinacional japonesa do ramo de relógios, como nova patrocinadora de futsal do clube. O contrato tem validade até janeiro de 2014.

"Os modelos esportivos representam fortemente o desafio da marca de estar à frente do mercado, criando modelos inovadores. O patrocínio ao time vai ao encontro dessa linha de atuação. Um time jovem, criativo e que marca sua presença nos campeonatos”, explica Satoshi Ikeyama, diretor geral da empresa japonesa.

Líder da Liga Futsal, com 33 pontos em 13 jogos, o Corinthians já está estampando a marca japonesa no calção e nas camisas de passeio. A equipe do Parque São Jorge já era patrocinada pela Unip, que tem seu logo exibido nas mangas da camisa de jogo.