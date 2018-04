Líder da MotoGP, novato Marquez não pensa em título

Depois de conseguir o terceiro lugar na etapa de abertura da temporada, no dia 7 de abril, no Catar, Marquez se tornou o mais jovem piloto da história a vencer uma corrida da MotoGP, no último domingo, nos Estados Unidos. Agora, o garoto de apenas 20 anos tem os mesmos 41 pontos do também espanhol Jorge Lorenzo, com quem divide a liderança do campeonato.

"Não esperava vencer logo na segunda corrida", admitiu Marquez, que foi campeão da Moto2 na temporada passada e disse não pensar em título da MotoGP "nesse momento". "Ganhar o título neste ano é praticamente impossível. Vou dar 100% em todas as corridas, mas penso que o título ficará entre Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Eles são os mais fortes."

Enquanto aponta seus dois compatriotas como favoritos ao título da temporada, Marquez revelou que ainda busca adaptação na nova categoria. "Tivemos um bom começo, mas esses dois circuitos foram bons para mim. Agora, vamos para pistas menores, nas quais não será fácil para mim com uma moto da MotoGP", contou o piloto espanhol da equipe Honda.

A próxima etapa da MotoGP, a terceira das 18 previstas no calendário, está marcada para o dia 5 de maio, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.