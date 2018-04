Líder do PPS atribui atraso à presidente

Rubens Bueno afirmou que as obras têm sido conduzidas de forma improvisada. "Agora que o País precisa de uma presidente competente, preocupada com planejamento e investimento, com o olhar para o futuro, é que se vê que esse perfil não faz parte do modo petista de governar."

O deputado lembrou que o Brasil foi escolhido em 2007 para receber a Copa. "Até 2011, nada foi feito de concreto. Apenas palanque foi o que se viu", criticou Bueno. "A gerentona (Dilma) não tem o mínimo compromisso com o planejamento, nem noção do que é a relação custo/benefício."

As 82 obras constam do documento intitulado matriz de responsabilidades. Do total, 21 obras foram retiradas do compromisso firmado pelo governo. O orçamento de outros empreendimentos foi alterado. E 33 obras tiveram os cronogramas alterados em razão de atrasos.

Além dos problemas de mobilidade, o planejamento da Copa errou também no cálculo dos custos para construção e reforma de estádios. De acordo com documentos oficiais, os gastos já superam R$ 7 bilhões - acima dos R$ 5,3 bilhões previstos há três anos.