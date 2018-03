Líder do ranking, Almir Junior se diz mais preparado para buscar pódio

Líder do ranking no salto triplo, Almir Junior, de 25 anos, é a principal esperança de medalha para o Brasil neste sábado, no Mundial de Atletismo Indoor, que acontece em Birmingham, na Inglaterra. Almir disputará a final da modalidade a partir das 16h (horário de Brasília) e busca subir pela primeira vez no pódio de um Mundial.

"Gostei da minha regularidade. Foram vários saltos acima dos 17 metros, desde minha participação em meetings nos Estados Unidos. Enfrentei meus principais adversários do Mundial e acho que já passou a tensão inicial de um atleta inexperiente na prova", comentou Almir. "Quero entrar na pista concentrado e acertar o meu melhor salto", concluiu.

Além dele, outros dois brasileiros disputarão as finais neste sábado: Nubia Soares, no salto triplo feminino, e Darlan Romani, o arremesso do peso. Também defendendo as cores do País, Gabriel Constantino participa da preliminar dos 60 m com barreiras.

Núbia é a quarta colocada no ranking mundial ao ar livre de 2017, com 14m56. No ano passado, ela ficou fora do Mundial de Londres por causa de uma contusão no pé. Voltou neste ano aos treinos. "Estou bem. É torcer para encaixar bons saltos."

O outro brasileiro que irá disputa uma final, Darlan Romani, tem a segunda melhor marca do mundo neste ano ao saltar 21m68, ficando atrás somente dos 21m87 do neozelandês Tomas Wash. "Claro que dá mais confiança, mas a competição será duríssima e exigirá muito para um bom resultado", disse o recordista sul-americano (21m82).