Líder Hamburgo vence e Zé Roberto faz o dele O atual campeão, o Wolfsburg, perdeu em casa por 3 a 2 para o Bayer Leverkusen, pela 5ª rodada do Alemão, que teve como destaque a goleada de 5 a 1 do Bayern de Munique sobre o Borussia Dortmund. O líder Hamburgo (13 pontos e melhor saldo que o Leverkusen) bateu o Stuttgart por 3 a 1, com gol do meia brasileiro Zé Roberto. Outros resultados: Hertha Berlim 1 x 2 Mainz, Eintracht Frankfurt 2 x 0 e Nuremberg 1 a 0 Borussia Möenchengladbach.