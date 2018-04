Líder Porto Feliz pega o Mogi das Cruzes O Porto Feliz, líder do Grupo 15 da Quarta Divisão do Campeonato Paulista, visita o lanterna Mogi das Cruzes pela 4.ª rodada da 3.ª fase, às 15 horas. Os visitantes estão com sete pontos e, se vencerem, podem garantir vaga na etapa seguinte. O Mogi não pontuou nesta fase e busca a reação diante de sua torcida. O grupo conta ainda com Palestra (5 pontos) e Atlético Araçatuba (4). Outros três jogos completam a rodada amanhã.