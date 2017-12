Líder, Scheidt já sofre ameaça no Mundial Robert Scheidt segue líder do Mundial da Classe Laser, mas sofre séria ameaça do australiano Michael Blackburn. Hoje, em Bodrum, na Turquia, nas duas primeiras regatas da Flotilha de Ouro, que reúne os 75 iatistas mais bem colocados na fase classificatória, e o brasileiro conseguiu um 2.º e um 3.º lugar. Blackburn fez um 1.º e um 2.º. Scheidt tem 14 pontos perdidos e o rival, 18.