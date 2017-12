Líderes da Superliga jogam neste sábado Wizard/Suzano e Unisul, os únicos invictos na Superliga Masculina de Vôlei, jogam neste sábado em Suzano pela liderança da competição, às 20h30, com SporTV. O time catarinense está na liderança do torneio. Suzano é o segundo, com um jogo a menos. Nas outras duas partidas deste sábado, Santo André e UCS/Colombo jogam às 17 horas, enquanto o Shopping Jaraguá/Náutico enfrenta o Intelbrás/São José às 20 horas.