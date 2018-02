Líderes do ranking nas semis na praia As duplas Ricardo/Emanuel e Márcio/Fábio Luiz, primeiras do ranking mundial de vôlei de praia, garantiram presença na semifinal da etapa brasileira do Circuito Mundial, em Salvador. Elas venceram os suíços Egger/Laciga e os estonianos Kais/Vesik, respectivamente. Nalbert/Guto, Tande/Franco e Harley/Benjamin tentam uma vaga na repescagem.