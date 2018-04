Líderes do São Paulo não acreditam em vaga na Copa Libertadores

SÃO PAULO - O São Paulo praticamente jogou a toalha em relação a briga por uma das vagas para a Libertadores. Os dois maiores líderes do elenco são-paulino deixaram claro isso domingo.

"Precisamos vencer e acontecer três milagres", resumiu o goleiro Rogério Ceni, que não quis muita conversa após o jogo. O técnico Emerson Leão foi na mesma linha. "É bem difícil. Tivemos outros jogos para conseguir o resultado e não fomos felizes. Mas como ainda existe esperança, temos que acreditar."

O treinador ainda creditou a derrota ao acaso. Para Leão, o resultado foi injusto, já que os rivais tiveram desempenho parecidos. "Acredito que ninguém merecia vencer esse jogo. Criamos pelo menos umas cinco oportunidades de gol", resumiu.

Leão aproveitou para criticar a expulsão do meia Rivaldo, que nos minutos finais de jogo, agrediu o lateral-esquerdo Gerley e foi expulso. "O Rivaldo não teve reação por acaso. Ele reagiu porque o rapaz o derrubou. Ele (o árbitro) deu cartão amarelo para um e vermelho para o outro. Não vi o Rivaldo agredindo. Ele pode ter tentado só", afirmou.

Com contrato até o final do ano, o meia pode ter feito ontem seu último jogo com a camisa do São Paulo. Embora a diretoria não demonstre muita vontade em mantê-lo no grupo, o jogador ainda mantém a esperança. "Eu tenho coisa para fazer aqui e espero continuar."