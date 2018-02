Líderes e Nalbert vencem em Salvador Na abertura da etapa de Salvador do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, nesta quinta-feira, os líderes do ranking Emanuel e Ricardo derrotaram Mussa/Hernandez, da Venezuela, por 21/13 e 21/13 e os vice-líderes Márcio e Fábio Luiz a Cés/Dugrip, da França, por 21/12 e 21/13. Estreantes no Circuito, Nalbert e Guto venceram Rogers/Scott (EUA) por 21/17 e 21/14.