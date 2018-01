Líderes vencem de novo na Superliga A Superliga masculina de vôlei continua com três líderes com 100% de aproveitamento, após três rodadas disputadas: Bento Vôlei, Cimed e Ulbra/Ferraz/São Paulo. Os três times venceram seus jogos nesta quinta-feira. O Cimed venceu por 3 sets a 2 o UCS/Colombo (parciais de 25/21, 16/25, 23/25, 25/22 e 15/13), em Florianópolis (SC); já o Unisul/Nexxera perdeu por 3 a 2 para o Bento Vôlei (22/25, 25/22, 23/25, 25/20 e 15/17); e o Ulbra/Ferraz/São Paulo fez 3 a 1 no Lupo/Náutico (25/18, 25/23, 20/25 e 25/16). Completando a rodada, On Line 3 x 1 Wizard/Campinas (21/25, 25/22, 25/22 e 30/28), em São Leopoldo (RS).