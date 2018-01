Líderes vencem no vôlei de praia As duas melhores duplas do ranking nacional, Sandra e Leila e Ricardo e Emanuel, venceram a etapa de São José dos Campos do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia. Sandra e Leila bateram por 2 sets a 1 Larissa e Ana Richa (segunda melhor dupla no ranking). Ricardo e Emanuel superaram também por 2 a 1 a dupla Tande e Pará.