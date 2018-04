Liedson avisa que idade não vai pesar

Com 7 gols em cinco jogos, Liedson garante que não vai faltar fôlego. Aos 33 anos, ele é o mais velho do elenco do Corinthians e atuou por meia temporada no Sporting, de Portugal, antes de chegar ao Parque São Jorge. "No Brasileiro, a maioria dos jogos é disputada apenas no fim de semana, e não teremos outra competição, terei tempo suficiente para me recuperar", afirmou.

A contratação de William Magrão, volante do Grêmio, pode ser concretizada nesta segunda-feira . Esse é prazo que a diretoria estipulou para fechar com o atleta. "Acredito que segunda-feira teremos uma certeza se ele virá ou não", falou o diretor de futebol Roberto de Andrade. "O Grêmio tem 40% dos direitos econômicos do atleta, e nós queremos a totalidade."

Segundo o dirigente, o clube ainda procura um zagueiro e um meia. A provável saída de Danilo vai abrir uma vaga. Ele não foi relacionado nem para o banco de reservas nos dois últimos jogos. Sem espaço, poderá reforçar o Cruzeiro.