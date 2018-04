Liedson chega e diz estar pronto para encarar a pressão Ele começou entre os reservas. No meio do treino virou titular e, de cara, entregou seu cartão de visita: gol e aplausos dos novos companheiros e do treinador. "Rápido ainda estou, o talento deixo para vocês analisarem", disse o jogador, apelidado em Portugal, onde estava no Sporting, de Levinho, mostrando estar em boa forma aos 33 anos.