Liga de Basquete Feminino anuncia sua segunda edição

A segunda edição da LBF - equivalente feminina do NBB - terá nove equipes. Destas, sete são do interior de São Paulo, e duas são novatas: o catarinense Vasto Verde/Blumenau e o recém-criado Maranhão Basquete, clube liderado por Iziane Marques, que não só é a estrela do time como principal idealizadora do projeto. Mangueira e Joinville, que participaram da temporada 2010/2011, não estarão nesta edição.

"Teremos algumas boas novidades para esta segunda edição, não só com a chegada do Maranhão, trazendo a região Nordeste de volta ao cenário do basquete feminino, São José (dos Campos) e do Vasto Verde, como também na fórmula de disputa, que passará a ter a decisão em playoff, em melhor de três jogos", comenta Márcio Cattaruzzi, presidente da LBF.

As nove equipes que jogarão a LBF são: Santo André/Semasa, Ourinhos Basquete, Unimed/Catanduva, São Caetano/UNIP, Basquete Clube/Araçatuba, São José/Colinas Shopping, Vasto Verde/Blumenau e Maranhão Basquete.

Apesar do bom momento da base brasileira, com a seleção sub-19 tendo sido terceira colocada no Mundial da categoria, os clubes preferem apostar em veteranas. As pivôs Alessandra e Cíntia Tuiú e a ala Kelly estão de volta, jogando por São José, Maranhão e Ourinhos, respectivamente. Dentre os treinadores, destaque para os experientes Antônio Carlos Barbosa, no Ourinhos, e Laís Elena, que levou o Santo André ao título da primeira edição da LBF.

"Estava com saudade de jogar no Brasil e São José me dá agora essa chance. É um novo desafio e estar perto das novas atletas será algo especial para mim. Serei a novata mais velha na equipe e na competição e isso é muito importante", afirma Alessandra.