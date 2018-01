Liga de Handebol reúne 13 times A 6ª edição da Liga Nacional de Handebol, principal competição do esporte no Brasil, começa nesta quarta-feira, prometendo muito equilíbrio entre as equipes. Três partidas abrem a competição feminina na quarta-feira e no dia seguinte será a vez do início da categoria masculina, com mais três jogos. ?A Liga é a vitrine do handebol brasileiro. Os clubes investiram muito em seus elencos e, pelo alto nível dos atletas, deve ser o torneio mais equilibrado que já tivemos?, disse Manoel Luiz de Oliveira, presidente da Confederação Brasileira de Handebol. O lançamento da competição foi feito nesta segunda-feira, em São Paulo, com a presença de dirigentes e representantes das 13 equipes participantes. Serão seis times no masculino e sete no feminino, jogando em turno e returno, com as quatro melhores colocadas classificando-se para a semifinal. As finais feminina e masculina serão nos dias 1º e 12 de dezembro, respectivamente. Dez jogos pelo feminino e nove no masculino, além das fases decisivas, serão transmitidos ao vivo pela ESPN Brasil. ?A divulgação do handebol tem aumentado devido ao trabalho profissional dos clubes e da confederação. Até dezembro, seremos a única entidade de esportes olímpicos do País com certificado ISO 9001?, disse Oliveira. O handebol possui cerca de 700 clubes e 68 mil atletas no Brasil. ?A Liga é importante para verificar que atletas que podem defender a seleção?, disse Alberto Rigolo, treinador do Brasil e da Metodista/São Bernardo, atual campeã masculina da competição.