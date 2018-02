Liga de ouro da IAAF terá novo formato em 2008

As provas masculinas do salto em distância e dos 400 metros rasos e o com barreiras, além dos 200 e 800 metros entre as mulheres são as novas modalidades que fazem parte do programa da IAAF na Liga de Ouro, cujo prêmio para o vencedor das seis etapas do circuito é de US$ 1 milhão - cerca de R$ 1,8 milhão. As modalidades na categoria masculina serão as dos 100 metros, 1.500 metros, 400 metros com barreiras, salto em distância e lançamento de dardo. Por outro lado, saíram do programa os 110 metros com barreiras e o salto triplo. Já as mulheres disputaram o prêmio nas modalidades de 200 metros, 800 metros, 100 metros com barreira e salto em altura. Não foram incluídos neste ano os 100 metros rasos, os 400 metros e o salto com vara. Para competir pelo prêmio de US$ 1 milhão os atletas terão que vencer as seis etapas da Liga de Ouro, cujo primeiro evento será disputado no dia primeiro de junho em Berlim, enquanto o último será em 5 de setembro em Bruxelas. Caso nenhum atleta consiga vencer todas as etapas, ficará com o prêmio o que obtiver o maior número de triunfos, mas recebendo apenas US$ 500 mil. As etapas da Liga de Ouro em 2008 são as seguintes: Berlim (primeiro de junho), Oslo (6 de junho), Roma (11 de julho), Paris (18 de julho), Zurique (29 de agosto) e Bruxelas (5 setembro).