Liga de Vôlei já tem favoritos ao título Brasil, Rússia e República Checa estão a um passo de se classificar para a fase final da XIV Liga Mundial Masculina de Vôlei, que será disputada entre 8 e 13 de julho, em Madri, na Espanha. Os brasileiros, atuais campeões de mundiais, jogarão os quatro jogos que faltam pelo Grupo B em casa, contra Itália e Portugal. Os russos, que estão no Grupo A, defendem o título da Liga e são os únicos invictos na competição, em oito partidas disputadas. No Grupo C, Bulgária, Sérvia e Montenegro e Holanda travam uma dura batalha pela classificação. A Espanha tem vaga assegurada por ser sede da competição. Mas outras seleções dependem da posição espanhola na tabela ao final da fase de classificação ? se terminar em primeiro ou segundo lugar, os espanhóis eliminam um segundo colocado da competição. Outras sete equipes também têm chances de se classificar ? Itália, Grécia, Polônia, França, Venezuela e Cuba. Mas Alemanha, Portugal e Japão já não têm chances de chegar. Pelo Grupo D, a República Checa tem sete vitórias. No fim de semana, os checos jogarão contra os gregos e os franceses, contra os japoneses.