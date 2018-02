Liga Futsal 2003 reúne 17 equipes A Liga Futsal 2003 foi lançada oficialmente nesta terça-feira em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A competição começará no sábado, com 17 equipes de todo o País. Milton Luiz Ziller Júnior, do ECB/São Bernardo, eleito o melhor técnico da Liga Futsal 2002, acha que o equilíbrio vai marcar a Liga Futsal nesta temporada. ?Vai ser uma competição com muita igualdade, não só pelo número de equipes (17), mas também pelo investimento. Vamos trabalhar bastante para conseguir fazer o melhor em quadra.? O ala Falcão, da Jaraguá Malwee, está ansioso. ?Estou feliz e querendo crescer na profissão. Quero conquistar títulos para esta equipe que têm pessoas que zelam muito pela modalidade?, comentou o atleta, referindo-se sobretudo ao técnico de sua equipe, Fernando Coelho, o Ferreti. ?Hoje percebi que as pessoas estão felizes, e a expectativa é a melhor possível. Acredito que no ano que vem a competição já poderá contar com 20 equipes?, antecipou o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futsal, Carlos Bittencourt. Na primeira fase, os times jogarão contra as equipes da outra chave, em turno e returno.