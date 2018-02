Liga Mundial: Brasil estréia contra a Grécia Diante dos gregos, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei começa a última fase da preparação rumo aos Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. Brasil e Grécia se enfrentam nesta sexta-feira, na estréia na Liga Mundial. O jogo será na cidade grega de Larissa, pelo Grupo A, às 15h, com transmissão da SporTV. O time nacional busca o tetracampeonato e é favorito ao título. Além de ser a última competição antes da Olimpíada, o técnico da Seleção, Bernardinho, poderá analisar o grupo com a ausência do capitão Nalbert, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo e ainda é dúvida para Atenas. Outro que está fora da estréia na Liga é o ponta Giba, com dores no joelho devido a uma tendinite. "Não queremos arriscar e colocá-lo em quadra nesse momento e prejudicar a preparação lá na frente. É melhor que ele perca uma semana agora e voltar 100% mais tarde", disse Bernardinho em relação a Nalbert. Outro problema do time é a falta de ritmo de jogo. "Não estamos 100%, mas o objetivo é chegar próximo disso no decorrer da competição", diz o líbero Escadinha. Experiente, o meio-de-rede Gustavo ressaltou a falta que Nalbert e Giba farão no grupo: "O entrosamento sempre é mais complicado quando acontece alguma mudança. Levamos algum tempo para conhecer melhor um ao outro." A responsabilidade de substituir Nalbert será de Dante. Nos amistosos com a Bulgária, Bernardinho começou os jogos com Ricardinho, Anderson, Giovane, Dante, Rodrigão, Gustavo e Escadinha. Outro que deve ter oportunidade é Roberto Minuzzi. Domingo, também às 15h, brasileiros e gregos jogam novamente no mesmo local. Em seguida, a Seleção volta ao País e enfrenta a Espanha, em São Paulo, nos dias 12 e 13. Os adversários dos dias 19 e 20, em Campo Grande, serão os portugueses. Dias 26 e 27, em Belo Horizonte, o time de Bernardinho joga contra os gregos. Encerrados os jogos em casa, os brasileiros viajam para Valladolid, onde enfrentarão os espanhóis. Depois vão para a cidade do Porto, para dois jogos contra Portugal, encerrando a fase classificatória. Caso se classifique para a etapa final, a Seleção embarca para Roma. A Liga Mundial terá 12 países divididos em três grupos. O Grupo B é formado por Bulgária, França, Japão e Polônia. No C estão China, Cuba, Itália e Sérvia-Montenegro. Em cada grupo as Seleções se enfrentam quatro vezes. Os três times de melhor campanha avançam à fase final, em Roma, de 16 a 18 de julho. Por ser sede desta etapa, a Itália já está garantida nas semifinais. Os anfitriões disputarão uma vaga na final com o time de segunda melhor campanha, enquanto o quarto enfrentará o primeiro da fase classificatória. Ainda amanhã, pelo Grupo B, os búlgaros recebem a França. Sábado, no mesmo grupo, os japoneses recebem a Polônia. No Grupo C, os dois jogos serão sábado: Itália e China e Cuba e Sérvia e Montenegro.