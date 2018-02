Liga Mundial: começa venda de ingresso Os ingressos para a partida entre Brasil x Espanha, válida pela segunda rodada da Liga Mundial de Vôlei Masculino, que será disputada no próximo final de semana no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, começaram a ser vendidos. Os bilhetes serão comercializados em três locais na Capital e os preços variam entre R$ 20 e R$ 30. Estudantes pagam meia entrada mediante a apresentação da carteirinha de estudante. Idosos acima de 65 anos pagam meia entrada, mas precisam apresentar carteira de identidade. Na primeira rodada, a Seleção Brasileira venceu seus dois primeiros jogos contra a Grécia. Confira os preços e os locais de venda dos ingressos: Arquibancada: R$20,00 Cadeira: R$30,00 Cadeira Superior: R$24,00 Locais - Ginásio do Ibirapuera - das 9h às 18h. Rua Manoel da Nóbrega, 1361 - Ibirapuera-SP. Zona Livre Sports - Rua 25 de Março, 1128 Centro - São Paulo. Fone/fax 3315-0277 Rua Gaivota, 1350, Moema - São Paulo. Fone/fax 5044-6825. OBS: A venda de meia-entrada para estudantes e idosos acima dos 65 anos será feita somente no ginásio do Ibirapuera.