Liga Mundial de Pólo reinaugura Pacaembu São Paulo volta ao circuito internacional de competições, após uma ausência de várias décadas, a partir da recuperação de equipamentos esportivos. Após organizar a etapa da Liga Mundial de Vôlei e o Troféu Brasil de Atletismo, a cidade recebe a 2ª Liga Mundial de Pólo Aquático, na reformada piscina do Pacaembu, nos dias 27, 28 e 29, com as seleções do grupo A - Brasil, Holanda, Grécia e Itália. A disputa da chave B - com Hungria, Estados Unidos, Iugoslávia e Austrália - será em Budapeste. Os três melhores de cada se classificam para a superfinal, de 22 a 24 de agosto, em Nova York - o campeão garante vaga para a Olimpíada de Atenas, em 2004. A Liga Mundial veio para São Paulo a partir da parceria entre entidades esportivas, Prefeitura, Estado e iniciativa privada - foi apresentada, nesta terça-feira, em encontro no auditório do jornal O Estado de S. Paulo, co-promotor do evento. "A Liga ?reinaugura? o parque aquático do Pacaembu, há décadas sem um torneio oficial. A Prefeitura, por meio da Congás, aqueceu a piscina, em tempo recorde, reformou o vestiário, os banheiros e pintou as arquibancadas", disse o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Coaracy Nunes. Durante o evento, a CBDA assinou contrato de patrocínio com a TAM, que vai apoiar as viagens das delegações dos esportes aquáticos. A secretária municipal de Esportes, Lazer e Recreação, Nádia Campeão, disse que há empenho em recuperar os equipamentos esportivos da cidade. Para atender ao padrão estabelecido pela Federação Internacional de Natação (Fina), um aquecedor foi importado da Alemanha - pode aquecer 2,4 milhões de litros de água e manter a temperatura constante por 18 horas. Nádia ainda destacou que São Paulo é "a maior potência do pólo no País". Citou o Pinheiros, campeão do Troféu Brasil, disse que nove atletas da seleção são da capital e recordou o paulista João Gonçalves Filho, o Peixinho, que integrou o time medalha de ouro no Pan de 1963, em São Paulo. Citou também clubes precursores no pólo, como Espéria, Tietê e Paulistano. A partir desta quarta-feira, a seleção brasileira treina no Paineiras do Morumbi, outro clube que mantém equipes de pólo aquático. A Liga Mundial foi criada pela Fina para divulgar o pólo aquático no mundo. Para o Brasil - o esporte é mais praticado na Europa -, é uma excelente oportunidade de intercâmbio. No ano passado, a Rússia foi campeã da competição, seguida por Espanha e a Hungria. Público - A Liga Mundial de Pólo Aquático - com destaque para a Itália, três vezes campeã olímpica e duas vezes campeã mundial - terá rodadas duplas, com jogos às 10 horas e às 11h30. A entrada é franca e o acesso do público será pelo portão 23 do Pacaembu. A SporTV vai mostrar a decisão do terceiro lugar e a final, no dia 29.