Liga Mundial de Vôlei começa amanhã O início da Liga Mundial de Vôlei, sem a seleção da Argentina, excluída pela Federação Internacional (FIVB) "por violações aos regulamentos", expõe um dos principais escândalos do esporte nos últimos anos. Na troca de denúncias de irregularidades e corrupção entre dirigentes argentinos, sul-americanos e o comando mundial da FIVB, sobrou para os jogadores - a Argentina foi substituída pela República Checa e será a ausência no grupo D da competição, que começa nesta sexta-feira, uma semana antes das demais chaves. A Liga Mundial, que reúne 16 equipes (não mais as melhores do mundo, como diz o site da FIVB, mas as que também sejam politicamente alinhadas), distribuirá US$ 15 milhões em prêmios em seis semanas de competição, com jogos de ida e volta. Nesta sexta-feira, França e República Checa jogam em Grenoble e a Grécia encara o Japão em Xanthi. As seleções vão se enfrentar duas vezes, a outra será no sábado, nessa primeira rodada da competição pelo grupo D. A chave A terá Rússia, Polônia, Espanha e Venezuela. Sérvia e Monte Negro, Holanda, Cuba e Bulgária formam o grupo C. O Brasil está no B - estréia nos dias 24 e 25, em São Paulo, contra a Alemanha. Depois, a seleção de Bernardinho viaja para a Europa para fazer dois jogos contra a Itália (30 de maio e 1 de junho), dois com Portugal (7 e 8) e as duas partidas de volta com a Alemanha (14 e 15). Encerra participação no Brasil com os confrontos contra italianos (21 e 22) e portugueses (27 e 28). As equipes disputam a classificação, dentro dos grupos, para a fase final que será em Madri, Espanha, de 8 a 13 de julho. O grupo D ganha destaque pela presença de Grécia e Japão, além da ausência dos argentinos. Os gregos preparam-se para ter um time forte nos Jogos Olímpicos de Atenas, no ano que vem. O Japão vai organizar a Copa do Mundo, em novembro, competição que garante vaga olímpica aos três primeiros colocados.