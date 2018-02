Liga Mundial terá Ibirapuera lotado Nesta sexta-feira, restavam poucos ingressos para os jogos entre Brasil e Espanha, sábado e domingo, pela Liga Mundial, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Esta será a última chance de os paulistas verem de perto os ídolos do vôlei antes da Olimpíada de Atenas, em agosto. Para sábado e domingo, ainda restavam ingressos apenas para arquibancada, a R$ 20 cada. As cadeiras superiores (R$ 24) e especiais (R$ 30) já estavam esgotadas - havia uma longa fila em frente às bilheterias do ginásio na manhã desta sexta-feira. Foram disponibilizados 10.600 ingressos para o ginásio, que tem capacidade para 12 mil pessoas sentadas, fora as tribunas. Neste sábado, as bilheterias abrem das 7h às 18h. "Mas amanhã de manhã vai acabar tudo", previu Sérgio Borges, responsável pela bilheteria do Ibirapuera.