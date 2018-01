Liga: vôlei masculino encara Portugal Dirigida pelo técnico Bernardo Rezende, a seleção brasileira masculina de vôlei joga com Portugal neste sábado, às 10 horas, em Brasília (com TV Globo), para retomar a liderança do Grupo A da Liga Mundial. O segundo jogo será neste domingo, no mesmo horário e local. Portugal tem melhor saldo de sets - 15 a favor e 4 contra, depois de uma vitória em Almada sobre os brasileiros (que têm 15 e 7). São cinco vitórias em seis jogos para cada seleção. Até agora, a seleção de Bernardinho só teve jogos fora de casa. Sábado, será a primeira apresentação no País depois do ouro olímpico em Atenas/2004. Já contando com Giba (que teve pneumonia e não joga desde abril) e Gustavo (que chegou depois do Campeonato Italiano), Bernardinho afirmou. "Os dois treinaram bem. Ainda não estão no melhor ritmo, mas estão motivados." O Brasil conta com o maior pontuador da Liga: Dante (86 pontos). Portugal, com o melhor bloqueador: João José (21 pontos). "O João José é muito técnico, mas vem se destacando no bloqueio porque Portugal está sacando muito bem", comentou Dante. Os portugueses são dirigidos pelo técnico cubano Orlando Samuels, que exige muita concentração da equipe.