Lima fica com o bronze em etapa da Copa do Mundo de natação

O nadador brasileiro, Felipe Lima, conquistou a medalha de bronze nos 50 metros de nado peito, na manhã desta sexta-feira, na Copa do Mundo de Natação, em Sydney, na Austrália. Felipe Lima conquistou a primeira medalha brasileira na etapa ao cravar o tempo de 27s31. O australiano Christian Sprenger ficou com o ouro, enquanto Brenton Rickard, também da Austrália, ficou com a prata. O bom desempenho nos 50 m nado peito não aconteceu nos 200 m peito, já que Felipe Lima não conseguiu se classificar à final da prova. OUTROS BRASILEIROS Monique Ferreira e Manuella Lyrio ficaram na 25.ª e 37.ª posições respectivamente, nos 200 metros livres, sem chances alguma de medalha, enquanto Armando Negreiros ficou com a 20.ª colocação nos 400 m livre.