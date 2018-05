Limeira reencontra sua torcida diante do Mogi das Cruzes no NBB

SÃO PAULO - Depois de obter uma vitória convincente na sexta-feira por 97 a 82, o Winner/Limeira tenta neste domingo ampliar sua vantagem sobre o Mogi das Cruzes/Helbor pelas quartas de final do NBB. A partida começa às 15h, no ginásio Vô Lucato, em Limeira, com transmissão pelo SporTV.

Limeira poderá voltar a contar com o apoio de sua partida - o jogo de sexta-feira foi com portões fechados. A equipe teve de cumprir uma punição imposta pelo tribunal do NBB por causa de incidentes ocorridos numa partida contra Bauru, ainda durante a fase classificatória.

Às 18h terá início outra série, disputada por Paulistano e Franca. Os dois primeiros jogos serão no ginásio do Paulistano, na Rua Colômbia. A equipe da capital vem com moral após uma excelente campanha na fase classificatória, em que terminou na segunda colocação, atrás apenas do poderoso Flamengo. E Franca chega embalada após superar Uberlândia por 3 a 2, com duas vitórias obtidas na casa do adversário.

O Paulistano depende bastante da sua dupla de norte-americanos, Holloway e Dawkins, que vieram da Liga Sorocabana.

Franca tem aproveitado a grande fase do pivô Paulão Prestes, segundo melhor jogador no critério de eficiência (tem médias de 18,77 pontos e 9,44 rebotes por jogo).

O técnico de Franca, Lula Ferreira, salienta a dificuldade de marcar o Paulistano. "É uma equipe com bom arremesso de fora, com o Holloway e o Dawkins, mas que tem variações e sabe explorar jogadas dentro do garrafão".

O Paulistano levou a melhor nos dois jogos da fase classificatória sobre Franca, que se classificou em décimo lugar.

Com orçamento intermediário, o Paulistano costuma perder seus principais destaques para equipes capazes de fazer ofertas salariais mais tentadoras. A equipe se recompõe buscando jogadores em equipes mais modestas, como a Liga Sorocabana, e em suas categorias de base.