Lindsay Davenport passa à segunda rodada na Indonésia A norte-americana Lindsay Davenport começou bem a disputa do WTA de Bali, na Indonésia, que distribui 225 mil dólares em prêmios. Com facilidade, a cabeça-de-chave número 3 do torneio ganhou da russa Galina Voskoboeva por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/1 -, nesta terça-feira, e avançou à segunda rodada. Sua próxima rival será a japonesa Akiko Morigami, que venceu a sul-africana Natalie Grandin também por 2 a 0 (6/2 e 6/1). Quem decepcionou foi a sérvia Ana Ivanovic, vencedora do WTA de Montreal (Canadá). A quarta pré-classificada perdeu para a desconhecida russa Olga Poutchkova por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2. Outra favorita eliminada é eslovaca Daniela Hantuchova (cabeça 5), que foi derrotada pela húngara Melinda Czink por 2 a 0 - com parciais de 7/5 e 6/2. Em outros jogos do dia, a francesa Marion Bartoli passou pela indonésia Ayu Fani Damayanti por 2 sets a 0 (6/1 e 6/0), a japonesa Aiko Nakamura ganhou da tailandesa Suchanan Viratprasert também por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4 - e a francesa Severine Bremond derrotou a australiana Trudi Musgrave com um duplo 6/2.