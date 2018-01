Lindsay Davenport vence fácil na estréia A norte-americana Lindsay Davenport, cabeça-de-chave número 1, estreou, nesta segunda-feira, com vitória no Aberto da Austrália. Ela derrotou a australiana Casey Dellacqua por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. A belga Justine Henin-Hardenne bateu a polonesa Marta Domachowska pelo mesmo placar, com parciais de 6/2 e 6/1. A russa Nadia Petrova passou pela anfitriã Shophie Ferguson por 2 a 0, também por 6/2 e 6/1. Já a russa Elena Likhovtseva venceu a americana Lisa Raymond por 2 a 0, parcias de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5).