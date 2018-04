Linense revive os bons tempos dos anos 50 O Clube Atlético Linense revive os dias de glória que tomaram conta do time (e da cidade de Lins) na década de 1950. A festa pela vaga inédita em uma competição nacional - seja a Série C ou a Copa do Brasil - já é comparada à histórica campanha de 1952, quando a equipe conseguiu subir pela primeira (e única vez) à divisão principal do futebol do Estado. E, por coincidência, com jogo final disputado longe de casa: a decisão aconteceu também na Capital, no Estádio do Pacaembu, onde venceu a Ferroviária de Araraquara por 3 a 0. "Queremos que o time de agora seja lembrado com carinho daqui a 50 anos, da mesma maneira que lembramos da época de 50", afirmou o gerente do futebol do clube, Waldir Lins. O Linense permaneceu na primeira divisão por apenas cinco anos, mas realizou um feito lembrado até os dias atuais: goleou o São Paulo, em Lins, por 4 a 1. Agora, sonha em permanência entre os grandes de maneira mais constante. Para isso, conta com o apoio de uma força-tarefa da cidade. Juventus e Linense têm modelos completamente distintos de gestão. Enquanto os mooquenses sobrevivem com verbas vindas da Federação Paulista de Futebol e da parte social do clube, o Linense só conseguiu se reerguer após a união entre os empresários da cidade,desde o comércio, educação e pecuária, que patrocinam os reforços contratados e melhorias na infra-estrutura do clube desde o ano passado. "Queremos agora fazer uma ampliação no estádio e construir um centro de treinamentos", planeja o dirigente Waldir Lins. A meta da equipe, agora com seu lugarzinho em um campeonato nacional garantido, é subir para a Série A2 do Paulista. O acesso, este ano, não veio por apenas um ponto. Já o Juventus, em fase de recuperação após tempos de vacas magras, quer manter seu lugarzinho na A1 e cavar espaço na Série B do Brasileiro. "E como sonhar não custa nada", aponta o presidente Armando Raucci, "podemos ganhar a Copa FPF, ir para Copa do Brasil... é o caminho que se faz rumo à Tóquio", brinca.