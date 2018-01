Lituana ganha ouro no Ciclismo A ciclista lituana Rasa Polikeviciute ficou com a medalha de ouro, na prova de estrada, no Campeonato Mundial de Ciclismo, em Lisboa, Portugal. Polikeviciute venceu os 121 quilômetros em 3h12min65. A União Internacional de Ciclismo (UCI) faz exame antidoping por coleta de sangue no torneio. Um total de 36 ciclistas, da França, Itália, Rússia, Inglaterra e Suécia, já passaram pelo controle.