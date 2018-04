Lituânia bate China no basquete e avança A Lituânia segue como grande favorita à medalha de ouro no basquete masculino ao lado dos EUA ao vencer mais um forte adversário nos Jogos Olímpicos de Atenas. Nesta quinta-feira bateu a China com certa facilidade, 95 a 75, e se classificou invicta às semifinais. Os lituanos esperam nesta sexta-feira o vencedor de Itália x Porto Rico.