Lituânia vence EUA e ?vinga? Sydney A seleção de basquete masculino da Lituânia venceu, neste sábado, os Estados Unidos por 94 a 90. Foi a quarta vitória dos europeus na competição - são líderes do Grupo B. Os norte-americanos perderam pela segunda vez e estão na terceira posição. O resultado foi comemorado pelos Lituanos também por significar uma revanche dos jogos de Sydney, quatro anos atrás, quando as duas seleções disputaram a final olímpica, com vitória americana.