Lituânia vence Grécia e se classifica A seleção masculina de basquete da Lituânia - uma das principais favoritas ao pódio nos Jogos de Atenas - não encontrou dificuldades e derrotou a Grécia nesta quinta-feita à tarde por 98 a 76. Com esse resultado, a equipe garantiu sua vaga para as quartas-de-final do torneio olímpico. A Lituânia - que nas rodadas anteriores venceu Porto Rico e Angola - vai brigar a partir de agora para ser o primeiro colocado no grupo B. Na próxima rodada, os lituanos vão enfrentar a seleção dos Estados Unidos.