Lituano herda medalha de ouro do disco O lituano Virgilijus Alekna herdou a medalha de ouro no lançamento do disco depois da desclassificação do húngaro Robert Fazekas por ter trocado os frascos de urina no controle antidoping. A prata ficou com o húngaro Zoltan Kovago e o bronze com Aleksander Tammert, da Estônia.