Liu Xiang anuncia retorno às pistas para 20 de setembro

Depois de passar mais de um ano longe das competições, o chinês Liu Xiang, campeão olímpico dos 110 metros com barreira, confirmou neste sábado que fará o seu retorno neste mês, durante o Golden Grand Prix de Xangai.

Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, Xiang se recuperou de uma lesão no pé direito e deverá participar da competição no dia 20. "A recuperação de Liu tem sido um processo sistemático, e participar de várias competições é uma parte importante deste processo", anunciaram os organizadores do evento.

O atleta demorou mais tempo que o esperado para se recuperar da lesão. Chegou a passar por uma cirurgia em dezembro e ficou de fora do Mundial de atletismo em Berlim, no mês passado. Sua participação em Xangai será uma preparação para o Campeonato Asiático de atletismo, em novembro, e os Jogos da Ásia Oriental, em dezembro.

O chinês não corre desde a Olimpíada de Pequim, em 2008. Na ocasião, Xiang chegou a entrar na pista para disputar as eliminatórias, mas sentiu dores no pé e desistiu da prova ainda na baliza, para decepção da torcida local.

Sem poder competir na China, Xiang, de 26 anos, ainda viu o cubano Dayron Robles quebrar o seu recorde mundial, de 12s88, na final olímpica. Robles faturou a medalha de ouro com o tempo de 12s87.