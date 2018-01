Liu Xiang bate recorde mundial dos 110 m com barreiras O chinês Liu Xiang, atual campeão olímpico dos 110 metros com barreiras, quebrou nesta terça-feira o recorde mundial da prova, com o tempo de 12s88 - três centésimos inferior à marca anterior, que ele havia obtido na Olimpíada de Atenas e dividia com o britânico Colin Jackson, que havia anotado a marca em Stuttgart, em 1993. Xiang, que completa 23 anos nesta quinta-feira, dia 13, obteve o recorde no Super Grand Prix de Lausanne, que faz parte da Golden League, a principal série de competições da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF). "Estou muito feliz, mas também muito cansado", disse o atleta logo após a prova. Com 1,89 metro e 84 quilos, Xiang é fruto do projeto criado pela China para terminar a Olimpíada de Pequim, em 2008, no topo do quadro de medalhas. Além do ouro olímpico, ele foi duas vezes ao pódio nos últimos Mundiais de Atletismo: foi bronze em Paris, em 2003, e prata em Helsinque, em 2005. A prova de Lausanne foi tão forte que o segundo colocado, o norte-americano Dominique Arnold, também superou o antigo recorde mundial: marcou 12s90. Outro norte-americano, Terrence Trammell, ficou com o bronze, com 13s02.