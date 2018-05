Liu Xiang vence prova, mas fica longe do recorde Campeão olímpico e ex-recordista mundial, o chinês Liu Xiang voltou a subir no lugar mais alto do pódio nesta sexta-feira. Ele venceu a prova dos 110 metros com barreira com o tempo de 13s66 nos Jogos do Leste Asiático, disputado em Hong Kong.