Livro de Ali é atração na Feira de Frankfurt O ex-campeão mundial dos pesos pesados, Muhammad Ali, foi nesta quinta-feira o principal destaque no segundo dia da Feira do Livro de Frankfurt ao apresentar a obra que compila histórias e fotografias de sua carreira profissional no boxe. ?Greatest of All Time? (O maior de todos os tempos) tem 800 páginas, mede 50 x 50 centímetros e pesa 29 quilos. A edição limitada de 10 mil exemplares tem um preço que pode nocautear quem não estiver bem de bolso: 3 mil euros, aproximadamente US$ 3.480. Visivelmente prejudicado pelo Mal de Parkinson, Ali participou da cerimônia e não disse uma palavra. Mas ficou emocionado ao subir em um ringue improvisado pelos organizadores da feira. Escorado pelas cordas, fez questão de dar um volta inteira no tablado e esboçou um sorriso de satisfação. Para delírio de fãs e fotógrafos presentes no evento, levantou o punho direito e aplicou um jab de esquerda e pareceu, por um instante, reviver seus tempos de glória.