Livro de Muhammad Ali chega ao Brasil Goat ? A Tribute to Muhammad Ali (Tributo a Muhammad Ali) é mais do que uma biografia daquele que é considerado o maior pugilista de todos os tempos. Escrito por Jeff Koons, o livro da editora alemã Tachen é literalmente ?de peso?: tem 794 páginas, mede nada menos que meio metro por meio metro e ainda tem 34 quilos. O preço: R$ 15 mil. A Tribute ainda não está à venda, mas pode ser visto na livraria Casa do Saber (Rua Mário Ferraz, 414), que será inaugurada nesta segunda-feira. ?Na verdade, não é o livro completo que está exposto. É um mostruário, com metade das páginas. Encomendamos 20 exemplares para o Brasil, que devem chegar no máximo até 20 de junho?, diz Antônio Gonçalves do Nascimento, o diretor comercial da editora Tachen no Brasil. A editora alemã publicou dez mil exemplares ? mil deles com a assinatura de Ali e do autor do livro, que custarão R$ 30 mil. Apesar do preço, Antônio garante que o livro está sendo procurado. ?Oito mil já foram vendidos para distribuidoras do mundo todo. Nós mesmos já temos um vendido em Curitiba. E assim que chegar ao Brasil certamente haverá boa procura.? Depois da Casa do Saber, será a livraria Fnac que terá A Tribute em exposição.