Ljubicic bate Calleri e é o primeiro semifinalista em Miami O croata Ivan Ljubicic venceu nesta quarta-feira o argentino Augustin Calleri por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-4) e 6/3, e tornou-se o primeiro semifinalista do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. Sexto melhor tenista do mundo, o croata usou o saque forte para passar por Calleri. Conseguiu 14 aces e venceu 36 dos 37 pontos disputados com o primeiro serviço. Na semifinal, Ljubicic vai enfrentar o vencedor do confronto entre seu compatriota, Mario Ancic, e outro argentino, David Nalbandian, que será disputado ainda nesta quarta-feira.