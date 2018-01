Ljubicic e Ancic vencem e avançam no Masters de Miami Os tenistas croatas Ivan Ljubicic e Mario Ancic venceram seus jogos, nesta terça-feira, e se classificaram à quarta-de-final do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos, o segundo desta série na temporada. Com muita facilidade, Ljubicic, sexto do mundo, bateu o belga Christophe Rochus por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1. O próximo adversário será o argentino Augustin Calleri, que passou pelo alemão Nicolas Kiefer por 3/6, 6/3 e 7/5. Com um pouco mais de trabalho, Mario Ancic derrotou o russo Nikolay Davydenko, cabeça-de-chave número 5, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/4. Nas quartas-de-final, o croata enfrentará o argentino David Nalbandian, que ganhdou o checo Radek Stepanek por 6/3 e 6/4. Atualizado às 23h