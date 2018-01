Ljubicic e Davydenko são eliminados do ATP de Pequim Os favoritos decepcionaram nesta sexta-feira durante a disputa das quartas-de-final do Torneio de Tênis de Pequim, competição que conta pontos para o ranking da ATP e distribui cerca de US$ 500 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número um, o croata Ivan Ljubicic foi derrotado pelo sul-coreano Hyung-Taik Lee por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). "Claro que estou decepcionado, mas tenho de compreender que isso acontece todas as semanas com todos os tenistas, exceto se você se chamar Roger Federer (número um do mundo)", contou Ljubicic. Vencedor, Lee vai enfrentar nas semifinais o croata Mario Ancic, que eliminou o eslovaco Dominik Hrbaty por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 6/4. Outro favorito que deixou Pequim foi o russo Nikolay Davydenko, cabeça dois, que teve de abandonar a partida contra o tailandês Paradorn Srichaphan por causa de uma lesão no início do segundo set, quando perdia por 1/0 - Davydenko já havia perdido o primeiro por 6/2. Nas semifinais, Srichaphan vai pegar o cipriota Marcos Baghdatis, que não teve problemas para vencer o tailandês Danai Udomchoke por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/1. Franceses ganham na Romênia Já pelas quartas-de-final do ATP de Bucareste, evento romeno que distribui cerca de US$ 300 mil em prêmios, o francês Florent Serra derrotou o alemão Florian Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5). Serra vai enfrentar nas semifinais o italiano Filippo Volandri, que passou pelo espanhol Carlos Moya com duplos 6/3. Outro francês que garantiu vaga foi Paul-Henri Mathieu, que passou por 2 a 0 pelo espanhol Guillermo Garcia-Lopez (6/1 e 6/4). Nas semifinais, Mathieu vai pegar o austríaco Jurgen Melzer, que fez 2 a 0 no espanhol Ruben Ramirez Hidalgo, parciais de 6/4 e 6/2. Atualizado às 11h50