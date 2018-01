Ljubicic e Ferrer avançam no Masters Series de Montecarlo Pela primeira rodada do Masters Series de Montecarlo, que distribui cerca de 3 milhões de euros em prêmios, o tenista croata Ivan Ljubicic, atual número cinco do ranking da ATP, derrotou nesta terça-feira o tenista russo Igor Andreev por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2. Já o espanhol David Ferrer eliminou o chileno Nicolas Massú ao vencer por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 4/6 e 6/2. Também por 2 a 1, o chileno Fernando González passou pelo espanhol Carlos Moya, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1. O tenista Jean-Rene Lisnard, de Mônaco, ganhou por 2 sets a 1 do inglês Andy Murray em um jogo disputadíssimo, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 7/5. Ele será o próximo adversário do espanhol Rafael Nadal, que na manhã desta terça eliminou o francês Arnaud Clement. Veja outros resultados desta primeira fase de Montecarlo: Dominik Hrbaty (ESL) 2 X 1 Daniele Bracciali (ITA) - 6/4, 3/6 e 6/4 Sebastien Grosjean (FRA) 2 X 0 Fernando Verdasco (ESP) - 7/6 (8/6) e 6/3 Florent Serra (FRA) 2 X 0 Paradorn Srichaphan (TAI)- 6/1 e 7/5