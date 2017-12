Ljubicic e Roddick se classificam para o Masters de Xangai A Associação de Tenistas Profissionais (ATP) confirmou nesta quarta-feira que o croata Ivan Ljubicic, número três do ranking de entradas (que conta o desempenho dos tenistas ao longo das últimas 52 semanas), e o norte-americano Andy Roddick, quarto melhor, garantiram vaga para o Masters Cup de Xangai, competição que será disputada no mês de novembro e reunirá os oito melhores tenistas do ano. Os dois tenistas se classificaram depois das derrotas do espanhol Tommy Robredo e do cipriota Marcos Baghdatis, na primeira rodada do Torneio de Tênis de São Petersburgo, disputado na última terça-feira, na Rússia. Roddick e Ljubicic se juntarão ao suíço Roger Federer, o melhor do mundo, e ao espanhol Rafael Nadal, segundo no ranking, que já estavam garantidos. Além de Baghdatis e Robredo, o argentino David Nalbandian (campeão da última edição), o chileno Fernando González, o espanhol David Ferrer, o russo Nikolay Davydenko, o norte-americano James Blake, o croata Mario Ancic e o alemão Tommy Haas brigam pelas outras vagas.