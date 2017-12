Ljubicic e Roddick vencem e passam às semifinais em Viena Dois dos favoritos ao título do ATP de Viena, na Áustria, venceram seus jogos nesta sexta-feira e se classificaram às semifinais do torneio. Cabeça-de-chave número 1, o croata Ivan Ljubicic derrotou facilmente o suíço Stanislas Wawrinka por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2. Seu próximo adversário será o eslovaco Dominik Hrbaty, que encontrou mais dificuldades para eliminar o austríaco Stefan Koubek por 2 a 1 - parciais de 6/1, 5/7 e 6/2. O norte-americano Andy Roddick (terceiro pré-classificado) não teve muito trabalho para passar pelo austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3 - e se garantir entre os quatro melhores da competição. Nas semifinais, Roddick terá pela frente o chileno Fernando González (cabeça 5), que venceu o duelo sul-americano contra o argentino David Nalbandian (cabeça 2) por 2 a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 6/1. Suécia Foram definidas as semifinais do ATP de Estocolmo, na Suécia, que distribui mais de 850 mil dólares em prêmios. O norte-americano James Blake (cabeça-de-chave número 2) correu muito para derrotar o belga Olivier Rochus por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/2 - e agora vai enfrentar o sueco Robin Soderling, que passou com facilidade pelo checo Tomas Berdych por 2 a 0 (6/2 e 6/3). A outra partida que vale vaga na decisão será um duelo escandinavo. O finlandês Jarkko Nieminen (cabeça 5) bateu o espanhol Feliciano López por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/5 - e terá pela frente o sueco Joachim Johansson, que eliminou o belga Kristof Vliegen por 2 a 1 - com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5) e 7/6 (9/7).