Ljubicic é surpreendido por Murray no Masters de Madri Um dos favoritos ao título do Masters Series de Madri, evento que distribui mais de US$ 2,4 milhões em prêmios, o tenista croata Ivan Ljubicic, atual número três do mundo, foi surpreendido e eliminado na segunda fase da competição pelo escocês Andy Murray, número 19 do ranking da ATP, por 2 sets a 1, em pouco mais de 2h10 minutos de partida. Murray esteve mais concentrado no início do jogo e fechou o primeiro set em 6/4. No entanto, Ljubicic reagiu e com um forte saque marcou 6/3 no segundo. Já no terceiro, o jovem tenista escocês, de 19 anos, quebrou o saque do croata e fechou o jogo em 6/3. Com o resultado, Murray, que busca o seu segundo título como profissional - ele já ganhou o ATP de San Jose, nos Estados Unidos -, vai enfrentar nas oitavas-de-final o sérvio Novak Djokovic, cabeça-de-chave número 15, que nesta quarta eliminou o francês Richard Gasquet por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 1/6 e 6/1. Outro favorito que decepcionou foi o norte-americano James Blake, derrotado pelo belga Kristof Vliegen por 2 sets 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5), em mais de horas de duelo. Nesta temporada, Blake já havia conquistado cinco títulos e faturado mais de US$ 1,1 milhão em prêmios. Quem também decepcionou foi o croata Mario Ancic, cabeça-de-chave número 12, que foi derrotado pelo norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 0, com duplos 7/6 (7/5), em quase duas horas de duelo. Agora, Ginepri enfrentará nas oitavas-de-final o espanhol Tommy Robredo. Com tranqüilidade, o checo Tomas Berdych passou pelo argentino Agustin Calleri, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. Também por 2 a 0, o alemão Tommy Haas eliminou o eslovaco Dominik Hrbaty, parciais de 6/3 e 7/6 (8/6). Já o chileno Fernando González precisou de três sets para derrotar o tailandês Paradorn Srichaphan, com 7/5, 6/7 (5/7) e 6/4.